Участники СВО рассказали, почему решили стать военными

Участник СВО Рубин: после подписания контракта стал чувствовать себя увереннее

Участники спецоперации рассказали, почему приняли решение стать военными, как они работают в зоне СВО и какие льготы получают. Например, один из бойцов рассказал, что смог купить квартиру.

Участники спецоперации — граждане с активной жизненной позицией. Патриот — это тот, кто сделал сознательный выбор, не остался в стороне и принял решение поступить на военную службу по контракту для защиты страны. Такие люди понимают, что Родина нуждается в них, и в критический момент сделают все, чтобы защитить семью, близких и родных, и Отечество. Они идут защищать интересы России, не ставя никаких условий.

«У меня отец — военный. В принципе всегда нравилась военная служба», — сказал механик-телефонист с позывным Катушкин.

Командир инженерно-позиционного взвода полка ВДВ с позывным Берег отметил, что с детства смотрел фильмы про войну и хотел стать десантником.

«После подписания контракта стал чувствовать себя увереннее, потому что моя семья может пользоваться льготами, мне помогает армия. <…> Собираюсь дальше служить по контракту. Ни за что переживать не надо», — поделился военнослужащий роты материально-технического обеспечения с позывным Рубин.

Военный с позывным Катушкин добавил, что также бойцам выдается ветеранское удостоверение, по которому можно получать льготы. Он добавил, что купил себе машину, отучился на права.

«Супруга хотела свою квартиру — год назад приобрели. <…> Семья довольна, счастлива и я тоже», — рассказал командир с позывным Берег.

Он подчеркнул, что тылы у военного должны быть прикрыты.

«Мотивация только одна — приближение к победе», — заключил военный.

Защита Отечества — долг и обязанность каждого гражданина, мужчины. Любовь к Родине — незыблемая ценность, которая не может проявляться только на словах, ее надо подтвердить конкретным делом.

Возможности для заключения контракта

Одни из самых высоких выплат получают бойцы, заключившие контракт с Минобороны РФ в Подмосковье. В Балашихе оборудован центр, где будущие бойцы могут пройти перед службой медобследование, первую военную подготовку.

Желающие пойти на службу по контракту от Подмосковья могут обратиться в специальный центр отбора контрактников по адресу в Балашихе: Восточное шоссе, владение 2. Если нет возможности обратиться в центр лично, можно получить подробную информацию по телефону: 8 (495) 990-77-77. Кандидат обязательно должен быть совершеннолетним и годным по состоянию здоровья.

Все подробности о наборе на военную службу, выплатах и льготах можно найти на сайте.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора. Подробная информация о контрактной службе также доступна в Telegram-боте. Можно еще написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.