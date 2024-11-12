Участники СВО провели урок мужества для школьников Люберец

Герои специальной военной операции, пребывающие в данный момент в отпуске, провели урок мужества для старшеклассников и педагогов подразделения гимназии № 5 в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Председатель Совета депутатов муниципалитета Владимир Ружицкий с коллегами-депутатами принял участие в мероприятии.

«Вместе со старшеклассниками и педагогами встречали в подразделении гимназии № 5 в Люберцах особых гостей, визиты которых всегда долгожданны и трепетны. Они рассказали о своем личном участии в СВО, о трудностях, которые преодолевают, о победах, которым рады. Поблагодарили детей за посылки и письма — их регулярно получают на передовой с гуманитарными грузами. Ответили на вопросы из зала. Вместе почтили минутой молчания погибших бойцов», — отметил Ружицкий.

Школьники, педагоги и депутаты подготовили к встрече с гостями очередную партию гумпомощи.

«Урок был очень интересным для всех нас. Общение получилось живым и эмоциональным и продлилось дольше запланированного времени. В завершении благодарили героев объятиями и рукопожатиями. Мы вместе», — добавил Ружицкий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.