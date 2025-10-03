Участники СВО Подмосковья посетили завод строительного фарфора

Экскурсия в рамках программы «Промышленный туризм» прошла на одном из старейших и наиболее известных производств Лобни — заводе «Стройфарфор». Гостями стали участники специальной военной операции и их семьи. Участникам экскурсии рассказали о производстве, показали цеха и готовую продукцию, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

История предприятия насчитывает почти век. Строительство первого в РСФСР механизированного завода началось в 1926 году, а официальное открытие состоялось 11 августа 1928 года. Изначально здесь выпускали красный и облицовочный кирпич, однако после затопления карьера завод сменил специализацию и перешел на производство кислотоупорных и огнеупорных материалов.

С 1940-х годов завод играл важную роль в промышленном комплексе страны: в годы войны был эвакуирован на Урал и затем восстановлен, продолжив выпуск огнеупоров для металлургии, стекловаренного и других производств. Позднее здесь освоили выпуск сантехники и товаров народного потребления. А в 2010 году предприятие прошло модернизацию: была запущена новая печь для обжига мощностью до 3000 изделий в сутки.

Сегодня «Стройфарфор» продолжает развиваться, сохраняя статус одного из ключевых промышленных предприятий Лобни.

Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.