Участники СВО Подмосковья могут оформить бесплатный долговременный уход на дому

В Подмосковье участники специальной военной операции, нуждающиеся в помощи, могут бесплатно оформить долговременный уход на дому. Система долговременного ухода также позволяет пожилым и инвалидам получать профессиональный уход дома в привычной и комфортной обстановке, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В нашем регионе пилотный проект системы долговременного ухода запущен два года назад. Помощь в рамках программы уже получили больше 1500 пожилых людей и инвалидов, в том числе более 20 участников СВО. Эта программа является одной из мер комплексной поддержки бойцов», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В ведомстве уточнили, что программа включает помощь в быту, наблюдение за здоровьем, социальную и психологическую поддержку. В настоящий момент услуга доступна в пилотных территориях — городских округах Воскресенск, Егорьевск, Мытищи, Долгопрудный, Лобня, Кашира, Орехово-Зуево и Ступино.

Специалисты министерства социального развития и эксперты по определению нуждаемости жителей в социальном обслуживании выезжают на дом к людям, которые испытывают трудности с самообслуживанием и передвижением, проводят оценку их потребностей и разъясняют условия получения помощи. Помощь могут оказывать как родственники, прошедшие специальное обучение, так и сотрудники социальных служб, в зависимости от конкретной ситуации в семье.

Андрей из Воскресенска еще недавно был участником проекта по долговременному уходу. Шесть месяцев он служил в зоне СВО. В бою получил тяжелое осколочное ранение левой ноги. Ему заменили коленный сустав, восстановление заняло около полугода. Заботу об Андрее на период реабилитации взяла на себя его жена Мария.

«Оформила услугу по уходу быстро. Сразу прошла обучение в школе ухода, где узнала много полезного. Специалисты социального центра регулярно предоставляли консультации и поддержку по множеству возникающих вопросов. Думаю, забота близких помогает быстрее выздороветь. Человек чувствует внимание и поддержку, что мотивирует его восстанавливаться и скорее возвращаться к привычной жизни», — рассказывает Мария.

Андрей смог самостоятельно передвигаться без костылей через несколько месяцев после операции. Встав на ноги, он решил освоить новую профессию и теперь работает оператором линии покраски. По его словам, он ведет привычный образ жизни, хотя и с небольшими ограничениями.

В ведомстве напомнили, что услуга доступна жителям пилотных территорий. Для оформления долговременного ухода нужно подать заявление на региональном портале госуслуг Московской области по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», – сказал Воробьев.