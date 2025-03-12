Участники СВО могут получить бесплатную юридическую помощь в Балашихе

Программа по оказанию бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей стартовала в Балашихе. Ежемесячные приемы будут проводиться в рамках мер дополнительной социальной поддержки, реализуемых с местным отделением партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Цель проекта — защитить права участников и ветеранов СВО, повысить их правовую грамотность и помочь в решении возникающих юридических вопросов. Особое внимание уделяется вопросам, связанным с получением бесплатной правовой помощи у адвокатов, защитой прав потребителей жилищно-коммунальных услуг, а также выстраиванием взаимоотношений с управляющими и ресурсоснабжающими организациями.

Первый прием в рамках проекта пройдет 19 марта в 12:00 в помещении «Фонда поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта «Защита» по адресу: мкр. Гагарина, д. 14

Записаться на прием можно по телефону: 8 (917) 583-99-76.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.