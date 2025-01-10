Участники СВО из регионов России пройдут реабилитацию в Подмосковье

В Московской области в октябре губернатор Подмосковья вместе с Патриархом Кириллом открыли новый инклюзивный реабилитационный центр им. Мещерякова в Сергиевом Посаде, где проходят реабилитацию жители с нарушениями слуха и зрения, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Первый заезд в новый центр состоялся в декабре. 21-дневный курс реабилитации прошли и бойцы специальной военной операции из Подмосковья и других регионов России. Помимо общей программы реабилитации, бойцы смогли стать участниками прямой линии с президентом, принимая звонки и обращения от жителей со всей страны.

«Сегодня стартовал второй заезд в наш передовой реабилитационный центр. 20 бойцов СВО с проблемами слуха и зрения из разных уголков нашей страны, а некоторые из них с женами, проведут ближайшие три недели в Подмосковье. Напомню, что по решению губернатора реабилитация здесь полностью бесплатная для всех жителей России», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Как уточнили в Министерстве социального развития Подмосковья, сейчас реабилитацию в центре проходят бойцы из Перми, Донецка, Краснодара, Орла, Твери, Казани, Тольятти, Бурятии, Дагестана, Калининграда, Тюмени, Челябинска, Севастополя и Архангельска.

Программа реабилитации уже сформирована, а на следующей неделе в центре открывается диспетчерская служба для жителей с нарушениями слуха.

В центре созданы максимально комфортные условия не только для реабилитации и обучения новым профессиям, но и для адаптации. В нем есть 3 жилых корпуса, учебные производства и мастерские, спортивный зал и бассейн, актовый зал, медицинский блок и другое.

Записаться на курс реабилитации можно подав заявление на региональном портале госуслуг.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.