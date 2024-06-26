Активные долголеты посетили ряд экскурсионных маршрутов в Химках

Участники проекта «Активное долголетие» из Подмосковья приняли участие в экскурсиях по городскому округу Химки, рассказали в пресс-службе администрации муниципального образования.

Первой по плану была старинная подмосковная усадьба Середниково, хранящая в своем ансамбле черты эпохи расцвета русского классицизма — золотого века русских усадеб. В самой усадьбе подолгу гостил в юные годы Михаил Лермонтов. Ее история тесно переплетена с историей России и именами великих российских мужей.

Далее в маршрут входила Церковь Алексия, построенная в 1693 году владельцами Середняковской усадьбы — князьями Черкасскими. В завершении маршрута, участники посетили музей «ЕдаРуси», в котором познакомились с историей русской кухни с древнейших времен и до наших дней, а также провели дегустацию старинных блюд из русской печи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.