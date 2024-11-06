сегодня в 12:43

Долголеты Рузы участвуют в занятиях по физкультуре

Участники проекта «Активное долголетие» Рузского городского округа поддерживают здоровый образ жизни, занимаясь физкультурой. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«На сегодняшний день физкультура стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Она помогает нам поддерживать тонус организма, укреплять иммунную систему, снижать стресс и повышать работоспособность. Благодаря физкультуре мы становимся более выносливыми, гибкими и энергичными. Благодарим за занятие Прокопенко Ольгу Александровну, педагога по физической культуре Рузского медицинского училища.» — сообщили долголеты.

Присоединиться в клуб «Активное долголетие» можно по телефону: 84962750368.

В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.