Участники проекта «Активное долголетие» продолжают озеленять город Видное

Участники проекта «Активное долголетие» Ленинского городского округа приняли участие в посадке кустарников рядом с СОШ № 10, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Для многих из нас это не просто посадка растений, это возможность сделать что-то доброе для общества и окружающей среды. Я очень рада, что мы смогли внести свой вклад в улучшение нашего города», — приводятся в сообщении слова одной из участниц проекта «Активное долголетие» Видновского округа.

Она отметила, что помимо озеленения города, участие в этом мероприятии подарило ей и остальным участникам много позитивных эмоций.

Каждую неделю участники «Активного долголетия» выезжают на интересные экскурсии по Москве и Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.