Участники проекта «Активное долголетие» посетили Ленинский горокруг

Участники проекта «Активное долголетие» городского округа Лосино-Петровский расширили горизонты своих познаний и культурного обогащения, посетив ряд увлекательных экскурсионных маршрутов в Ленинском городском округе, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Первой остановкой стала Пекарня «Хлебные традиции», где участники смогли окунуться в атмосферу старинного ремесла и узнать секреты выпечки настоящего хлеба. Гости смогли не только понаблюдать за процессом, но и принять непосредственное участие в приготовлении, собственноручно замесив тесто и сформировав булочки.

Далее маршрут пролегал к Церкви Владимирской Иконы Божией Матери, величественному храму, поражающему своей красотой и духовной силой. Участники смогли прикоснуться к истории и культуре православия, узнав об особенностях архитектуры и иконописи. Умиротворяющая атмосфера храма позволила каждому погрузиться в свои мысли и чувства, найти внутреннюю гармонию и обрести душевное равновесие.

Возможность посещать интересные места, узнавать новое и делиться впечатлениями — это важная составляющая полноценной и насыщенной жизни в любом возрасте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» отметил важность развития клубов «Активное долголетие». По его словам, они не только пропагандируют здоровый образ жизни, но и помогают старшему поколению его вести.