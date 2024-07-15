Участники «Активного долголетия» Ленинского округа посетили музей-заповедник А. С. Пушкина

10 июля участники проекта «Активное долголетие» Ленинского городского округа побывали с экскурсией в историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина, усадьбе Большие Вязёмы и усадьбе Захарово в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Это было незабываемо! Погрузиться в мир, который вдохновил великого поэта, было поистине волшебно. Я чувствовала, что время остановилось, и мы стали частью истории», — поделилась одна из участниц проекта «Активное долголетие».

Она также добавила, что эта поездка стала не только возможностью окунуться в историю и творчество великого поэта, но и прекрасным способом провести время в кругу единомышленников, наслаждаясь красотами природы и культурного наследия.

Пресс-служба добавила, что всего в этой экскурсии приняли участие 43 человека, самому возрастному участнику — 78 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.