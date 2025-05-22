Участники патриотического автопробега «Дорогами Победы» стартовали из Подольска

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Участники патриотического автопробега «Дорогами Победы» стартовали от памятника «Подольским курсантам» колонной из 20 машин. Перед отъездом провели торжественный митинг, посвященный Году защитника Отечества и юбилею Великой Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участники автопробега вспомнили о подвиге подольских курсантов, почтили память павших бойцов минутой молчания. Вместе с волонтерами и юнармейцами возложили цветы и венки к памятнику курсантам, защитившим Москву в 1941 году.

Завершится патриотическая акция в Волоколамском округе у мемориала «Героям-панфиловцам».

Третий год подряд Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» проводит автопробег, посвященный Дню Победы. В нем участвуют инвалиды-колясочники на автомобилях с ручным управлением.

Среди участников — инвалиды, получившие ранения на СВО, титулованные спортсмены-паралимпийцы, члены Общественной палаты Московской области, депутаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.