Два дня, 9–10 апреля, в стенах Ногинского колледжа проходил XI Московский областной чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Были заявлены следующие компетенции: «Веб-дизайн», «Сетевое и системное администрирование», «Ресторанный сервис». Участие могли принять как школьники и студенты, так и специалисты, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Каждый из 30 участников продемонстрировал высокие профессиональные навыки и умение справляться с заданиями, несмотря на любые трудности.

Атмосфера соревнований была наполнена поддержкой и взаимовыручкой. Преподаватели и наставники помогали участникам, поддерживая их. Важно отметить, что каждый получил ценный опыт и возможность проявить себя в профессиональной сфере.

В компетенции «Ресторанный сервис» победителями стали ребята из Богородского округа. Среди школьников первое место у Алисы Мелеховой, второе место у Даниила Щербакова. Среди студентов первое место заняла Диана Глухова, второе место — Ксения Игнатова.

В компетенции «Веб-дизайн» в категории «студенты» у участника Михаила Новикова третье место.

Победители, занявшие первое место, получат возможность участвовать в межрегиональном этапе Чемпионата.

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