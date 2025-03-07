Участники хакатона Tender Hack обсудили модернизацию сервисов Портала поставщиков Москвы

С 28 февраля по 2 марта в Иркутске прошел хакатонсерии Tender Hack, организованный Департаментом города Москвы по конкурентной политике, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

В ходе соревнования 15 команд из 4 регионов РФ занимались разработкой и модернизацией модуля статистики и аналитики для формирования отчетов на столичном Портале поставщиков.

«Первый в 2025 году хакатон Tender Hack объединил более 60 специалистов из Москвы, Иркутска, Улан-Удэ и Новосибирска. Команды получили практический опыт на актуальном примере и предложили свои идеи по модернизации аналитического модуля платформы. Разрабатываемый сервис Портала поставщиков откроет доступ к огромному объему аналитической информации, накопленному за 12 лет его работы. Детализированные структурированные отчеты содержат данные о планируемых и проведенных закупках, активности потенциальных конкурентов, динамике спроса и предложения по той или иной продукции и других метриках. С их помощью пользователи портала смогут более уверенно и грамотно выстраивать стратегию своего бизнеса», — заявил Пуртов.

Победитель хакатона был определен после финальной защиты проектов перед отборочной комиссией. Лучшее решение предложила команда «Технишнс 2» из Новосибирска. Второе место получила команда «Капитошка МИСИС» из Москвы, а третье — «Бобры» из Иркутска.

«Это третий по счету Tender Hack для нашей команды. Аналитическая задача хакатона нас очень заинтересовала. В процессе ее решения мы постоянно генерировали разные графики и метрики, на основе которых сделали выводы. В результате в конце первого дня мы решили все переделать заново, что и помогло нам одержать победу», — рассказал капитан победившей команды Глеб Бондарчук.

В столичном Департаменте информационных технологий уточнили, что формат хакатона позволяет тестировать различные гипотезы и находить нестандартные подходы для решения поставленной задачи в сжатые сроки.

Попробовать свои силы в турнире смогли как старшеклассники и студенты вузов, так и опытные профессионалы, объединившись в команды. Средний возраст участников составил 21 год. Иметь практический опыт в сфере закупок не было обязательным условием.

Следующий хакатон серии Tender Hack пройдет с 4 по 6 апреля в Москве.

Информация о прошедших и предстоящих мероприятиях размещается на сайте. Участие во всех хакатонах серии является бесплатным.