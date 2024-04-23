Участники группы «Би-2» подали документы на получение гражданства Молдавии

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Бэлуце: участники «Би-2» и их семьи могут стать гражданами Молдавии

Глава пресс-службы администрации президента Республики Молдова Адриан Бэлуце написал в Telegram без уточнения точных имен, что участники группы «Би-2» и их семьи подали документы на получение гражданства Республики Молдова.

По словам Бэлуце, Молдавия остается дружественной ко всем, кто поддерживает мир и взаимопонимание, поэтому у музыкантов есть шанс получить гражданство в этой стране. Рок-группа пользуется большой популярностью среди местного населения.

«Заявления о получении гражданства будут направлены президенту Майе Санду, документы будут рассматриваться в порядке процедуры предоставления гражданства в интересах Республики Молдова», — написал Бэлуце.

Ранее сообщалось, что группу «Би-2» депортировали из Таиланда в Израиль. Причиной стал концерт, организованный без соответствующего разрешения.