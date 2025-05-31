Участники экологической партакции «Единой России» очистили 2 га леса в Балашихе

Экологическая акция в рамках партийного проекта «Чистый лес» прошла на территории Горенского участкового лесничества в микрорайоне Авиаторов в Балашихе. В мероприятии приняли участие активные жители, волонтеры, сотрудники «Мособллес», администрации городского округа, молодогвардейцы, а также члены партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации Балашихи.

Участники очистили от мусора и валежника 2 гектара лесной территории, собрав более 5 кубометров отходов. Также был организован сбор валежника в кладницы — для последующего естественного перегнивания и улучшения лесной экосистемы.

К акции в Балашихе лично присоединился координатор партийного проекта «Чистый лес» в Московской области, депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин, а также депутаты Совета депутатов городского округа Балашиха, члены фракции «Единая Россия» Ульяна Кондрякова и Марина Жирова, лидер общественного мнения Илья Очаковский.

«Любая экологическая акция — это не только про уборку мусора. Это про воспитание ответственности, любовь к природе, про реальную заботу о будущем. Радует, что в Балашихе все больше людей с активной гражданской позицией, готовых вкладываться в общее дело», — сказал Шапкин.

Перед началом уборки всем участникам выдали необходимый инвентарь. Они также выслушали обучающую лекцию по сортировке мусора и правилам работы в лесу.

Семья Пономаревых — одни из постоянных участников лесных акций.

«Сегодня с нами пятеро детей. Стараемся с детства прививать любовь к чистоте и заботе об окружающей среде. Впервые мы пришли на уборку два года назад и с тех пор регулярно участвуем в таких мероприятиях», — поделилась Ольга Пономарева.

Экологическая акция в рамках партийного проекта «Чистый лес» проводится в Балашихе с 2023 года. Ее цель — поддержание чистоты и порядка в подмосковных лесах. Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение лесов» при поддержке партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.