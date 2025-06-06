Участники акции «Вода России» убрали берега двух водоемов в Можайском округе

В Можайском округе убрали берега водных объектов — реки Протва вблизи деревни Заречье и пруда в поселке Центральной усадьбы совхоза Синичино в рамках акции «Вода России». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участники экологической акции собрались возле водных объектов и навели порядок на их берегах. Они собрали несколько мешков бытовых отходов. В общей сложности убрано около 4 куб. метров мусора. В акции активное участие принимают сотрудники администрации Можайского округа.

Акция «Вода России» проходит во всех уголках нашей страны. Ее целью является не только уборка мусора, но и популяризация уважительного отношения к водным ресурсам страны. Инициатива по организации Всероссийской акции «Вода России» принадлежит Минприроды, а организатором выступает Берег добрых дел. С 2014 года в рамках акции по всей России было очищено порядка 10 тыс. водоемов, ее участники собрали более 10 млн мешков мусора.

Это одна из самых важных Всероссийских экологических акций по очистке водоемов и прибрежных зон. Можайский муниципальный округ, богатый водными ресурсами, традиционно поддерживает эту инициативу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.