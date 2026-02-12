сегодня в 18:24

Участники «Активного долголетия» проведут тренировку на катке в Одинцово 13 февраля

Тренировка для участников клуба «Активное долголетие» состоится 13 февраля на катке Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха. Мероприятие начнется в 11:30 и будет бесплатным для всех членов клуба, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Клуб «Активное долголетие» в Одинцово продолжает зимний сезон, организуя занятия зимними видами спорта для пожилых жителей. Одним из самых популярных направлений стало катание на коньках.

Ближайшая открытая тренировка пройдет 13 февраля на катке в парке культуры, спорта и отдыха. Начало занятия — в 11:30, продолжительность — один час. Для участников клуба тренировка бесплатная. Коньки можно принести с собой или взять без оплаты в пункте проката.

По словам представителей парка, сочетание зимней атмосферы, свежего воздуха и приятной музыки создает идеальные условия для активного отдыха и хорошего настроения.

Программа «Активное долголетие» реализуется в Московской области с 2019 года. Ее цель — повысить качество жизни пожилых людей и поддержать их социальную активность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.