Участники «Активного долголетия» прокачали свои знания в области права

В рамках программы губернатора Московской области «Активное долголетие» прошел областной правовой квиз-турнир «Мыслить, как юрист», сообщили в пресс-службе Богородского округа.

Основная цель квиза — повышение юридической грамотности и правовое просвещение участников клуба «Активное долголетие».

Квиз-турнир проходил в три этапа. Предварительный этап проводился в учреждениях соцобслуживания для выявления сильнейших и формирования команды по 6 человек для отборочного этапа. В рамках второго, отборочного этапа, была определена лучшая команда из четырех направлений: Север, Юг, Запад, Восток.

28 мая в стенах районного Дома культуры г. Ногинск состоялся долгожданный, финальный этап. В финал вышли 3 команды — из Мытищ, Черноголовки и Каширы. Предполагалось два раунда: основной из 9 вопросов и финал.

Как признались участники игры, подготовка к ней шла основательная. В данном интеллектуальном состязании долголеты блеснули знаниями в области права.

Заместитель директора Государственного юридического бюро Московской области — Дмитрий Коваленко не давал гостям скучать ни минуты, задавал вопросы из области законодательства РФ.

В итоге победила команда из Каширы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» отметил важность развития клубов «Активное долголетие». По его словам, они не только пропагандируют здоровый образ жизни, но и помогают старшему поколению его вести.