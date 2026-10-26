Участники «Активного долголетия» из Лотошино посетили Можайский край

Участники проекта «Активное долголетие» из Лотошино 24 октября побывали на экскурсии в Можайском округе. Они познакомились с историей города и посетили Бородинское поле, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экскурсионная поездка для старшего поколения прошла под девизом «История рядом!». Первой остановкой стал выставочный отдел Можайского культурно-досугового центра.

Гости познакомились с постоянными экспозициями «Город воин, город крепость, город святыня», «Чтобы помнили» и «Город и горожане». Выставки посвящены истории Можайска, его героическому прошлому и жизни горожан в разные эпохи.

Главным событием поездки стало посещение Бородинского поля. Экскурсанты побывали у памятника полководцу М. И. Кутузову в Горках, на батарее Раевского и Шевардинском редуте. Они также увидели Спасо-Бородинский монастырь и памятник «Мертвым Великой армии», отдав дань памяти павшим воинам.

Организаторы отметили значение таких поездок для людей старшего возраста: посещение исторических мест помогает знакомиться с прошлым через личные впечатления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.