Участники «Активного долголетия» из Котельников посетили Истру

Долголеты из городского округа Котельники с экскурсией посетили городской округ Истра. Первой остановкой стал Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь, основанный в 1656 году святейшим патриархом Никоном. Участники поездки послушали интересный рассказ об истории монастыря, ознакомились с его достопримечательностями, сообщила пресс-служба администрации городского округа Котельники.

Во второй части экскурсионной поездки долголеты встретились с действующей ведущей актрисой Истринского Драматического Театра Ириной Олеговной Беловой. Она рассказала про основание театра, его историю и жизнь. Истринский театр один из старшейших театров Подмосковья, который существует больше века и пережил две мировые войны.

Долголеты остались под впечатлением от поездки. Всего в экскурсии приняли участие 15 человек, самому старшему из которых 72 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.