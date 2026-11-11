Участники «Активного долголетия» из Богородского округа посетили музеи

Участники проекта «Активное долголетие» из Дуброво Богородского округа 11 ноября побывали в музеях Павловского Посада и познакомились с историей города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Группа участников проекта «Активное долголетие» из Дуброво Богородского округа 11 ноября отправилась на экскурсию в Павловский Посад. Первой остановкой стал дом-музей В. В. Тихонова.

Гости увидели личные вещи актера, старые фотографии и сохранившиеся детали интерьера. Экспозиция познакомила их с историей жизни артиста. По словам участников, посещение музея напомнило им о любимых кинокартинах и знаковых ролях Тихонова.

Затем группа посетила историко-художественный музей. Участники познакомились с наследием Павловского Посада — от купеческого быта до знаменитого платочного промысла. В залах они рассмотрели предметы, которыми пользовались жители столетие назад, и работы мастеров, создававших павловопосадские платки.

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