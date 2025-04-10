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Участники адмпроизводства теперь смогут подавать документы в суд онлайн

Опубликован Федеральный закон от 07.04.2025 № 59-ФЗ, который позволяет участникам дел об административных правонарушениях подавать документы в электронном формате. Изменения в КоАП РФ предусматривают возможность подачи заявлений, ходатайств и жалоб как в бумажном, так и в электронном виде, при условии, что это технически возможно. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Электронные процессуальные документы будут направляться участникам через:

единый портал, при условии регистрации и согласия на получение документов;

информационную систему, определенную Верховным Судом;

другие предусмотренные способы с согласия участников;

систему электронного документооборота с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Также участники могут получать извещения через различные каналы связи, включая СМС и электронную почту, при наличии соответствующего согласия.

Рассмотрение дел возможно через видеоконференцсвязь с идентификацией участников через ЕСИА или биометрическую систему.

Закон вступит в силу 1 июля 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.