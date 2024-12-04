Участникам Одинцовского отделения «Всероссийского общества глухих» подарили ноутбук

Глава округа выразил уверенность в том, что только общими усилиями можно создать более доступное и инклюзивное общество, независимо от физических возможностей.

«Сегодня отмечается Международный День инвалидов. И по этому случаю хочу вручить вам подарок — новый ноутбук. Он поможет вам в работе, сделает её более продуктивной и эффективной. Вам и вашей организации хочу пожелать развития и процветания. Всероссийскому обществу глухих скоро исполнится 100 лет. Это уникальный опыт. Спустя годы вы достойно несёте свою миссию. Защищаете права людей с особыми потребностями, помогаете тем, кто в этом нуждается, занимаетесь реабилитацией и трудоустройством людей с нарушением слуха. Также вы прикладываете значительные усилия к созданию комфортной и доступной среды — и часто выступаете для нас важными экспертами в этом», — обратился к участникам организации глава муниципалитета.

В Одинцовском местном отделении, расположенном в доме № 38 по улице Говорова, около 100 человек. Помещение для организации в безвозмездное пользование было выделено администрацией Одинцовского городского округа в октябре этого года, совсем недавно общественники отметили новоселье. Участники организации много путешествуют, посещают экскурсии, театры, различные мероприятия, занимаются спортом в физкультурно-оздоровительном клубе для спортсменов-инвалидов «Одинец».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.