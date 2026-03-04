Участникам домодедовского ансамбля помогли приобрести новые костюмы для выступлений

Коллектив самодеятельного ансамбля клуба «Светлица» в городском округе Домодедово обновил свои концертные костюмы для выступлений, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Новые наряды стали результатом поддержки местных инициатив и позволят артистам создавать завершенный художественный образ на сцене.

Руководитель ансамбля Ирина Кузнецова рассказала, что мечта коллектива наконец осуществилась: «Замечательные костюмы пошиты. Уже сейчас их количество увеличивается. Надеюсь, что мы будем радовать зрителя — не только участников активного долголетия, а жителей Домодедово и Подмосковья — не только песнями, но и своим внешним видом».

Депутат совета депутатов Владимир Редькин встретился с коллективом, чтобы поздравить участников с обновкой и подчеркнуть важность поддержки творчества.

«Я узнал, что коллективу нужны свои костюмы для выступлений. Сегодня эта мечта осуществилась — костюмы приобретены и вручены», — рассказал Владимир Редькин.

На встрече также обсудили ближайшие выступления ансамбля уже в новых нарядах. Как отметили артисты, новые костюмы не только украшают выступления, но и вдохновляют на творческие свершения и радость от сцены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.