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Участника организации теракта в «Крокус Сити Холл» оставили под стражей

Московский горсуд оставил постановление об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении участника организации теракта в «Крокус Сити Холл» Лутфуллои Назримаду* без изменения, а поданную апелляционную жалобу без удовлетворения, сообщает пресс-служба суда.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в преступлении по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт).

Назримаду* отказался участвовать в заседании апелляционной инстанции.

Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» произошел 22 марта. Вооруженные преступники ворвались в здание и начали расстреливать пришедших на концерт людей, а затем подожгли помещение. Завалы разбирали пять дней. В результате трагедии погибли 144 человека.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал произошедшее «общей болью и общим горем». Вся страна скорбит по жертвам теракта.

«Солидарность с нашим народом в этот трудный час высказывают по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил глава региона.

* внесен в список террористов на территории РФ.