Участник ВОВ из Подольска отметил свое столетие

Участник ВОВ Николай Кабельников из Подольска отметил свое столетие. Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов приехал поздравить и передать поздравительное письмо от президента России и подарки от губернатора Московской области, передает пресс-служба администрации городского округа.

Он пообщался не только с именинником, но и его родными, договорились быть на связи, чтобы оперативно оказывать любую помощь, которая может понадобиться.

Николай Кабельников родился в многодетной семье. В августе 1942 года, когда молодому человеку исполнилось 18, он был призван в 23-ю учебную стрелковую бригаду войск НКВД. Затем направлен на фронт в инженерный противохимический полк. Награжден медалью «За победу над Германией в Отечественной войне 1941–1945 гг.» и орденом Отечественной войны II степени.

«Рад, что выпала возможность увидеться с Николаем Васильевичем и пожать ему руку. Это огромная честь! Желаю ветерану крепкого здоровья и душевного спокойствия, благополучия всем его близким», — сказал Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.