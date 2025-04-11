Участник СВО провел «Урок мужества» для студентов Люберец

Участник специальной военной операции провел для студентов Российской таможенной академии «Урок мужества». Мероприятие состоялось в рамках историко-патриотического марафона партии «Единая Россия» под названием «Успех V единстве поколений», сообщает пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

«Гостем встречи стал полковник Руслан Гавриленко — участник специальной военной операции. Во время урока офицер поделился с молодежью личным опытом службы на передовой, рассказал истории из армейской жизни, а также ответил на вопросы студентов. Такие встречи — это возможность отдать дань уважения бойцам, стоящим на защите нашей Родины. Мы гордимся мужеством и самоотверженностью героев нашей страны», — отмечается в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.