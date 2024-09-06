Участник СВО проголосовал на своем избирательном участке в Сергиевом Посаде

Участник СВО Илья Никонов — медик, врач, который по зову сердца поехал в Луганскую народную республику. Пока временно находится дома в тылу, он решил исполнить свой гражданский долг и проголосовать на выборах депутатов.

В пандемию COVID-19 Илья Валерьевич работал в «красной зоне» районной больницы и также самоотверженно отправился медиком на фронт. Как отметил Илья, в работе врача нет места эмоциям и страху тоже, ведь за день в его отделение может попасть не один десяток бойцов, которым нужна срочная операция.

В первый день голосования завершится в 20:00. Найти свой участок можно на сайте ЦИК.

С 6 по 8 сентября в Подмосковье проходят выборы в местные советы депутатов. Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что важно обеспечить все необходимое, чтобы голосование прошло легитимно и прозрачно. Отдать свой голос можно на избирательных участках, на дому или с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Воробьев также заявил, что ДЭГ позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и, соответственно, сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.