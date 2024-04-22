Участник СВО приехал к мальчику, который написал ему письмо

Боец СВО Денис встретился в Бронницах с десятилетним Андреем Нестеровым, который написал ему письмо к 23 февраля.

«В письме были написаны напутствия, пожелания, слова поддержки нашим соотечественникам. Был указан телефон, адрес, слова с пожеланием встретиться, увидеться здесь, в Бронницах», — рассказал Денис. Военнослужащий был настолько тронут, что решил навестить Андрея.

Встреча прошла 17 апреля в библиотеке. Андрей, увидев героя, очень переживал и убежал, но после вышел к Денису. Боец надел на Андрея свою военную кепку и отдал пакет со сладостями.

За чаем Денис рассказывал ребятам о своей службе, о том, как читают письма от детей и объяснил, почему не всем отвечают.

«Ситуации бывают разные — отсутствие связи, времени, потому что там других проблем хватает. Ваши письма обязательно дошли до кого-то, мы прочитали каждое письмо, но в связи с временными сложностями, трудностями, вы не получили ответ. К тому же не в каждом письме были указаны обратные адреса. Но вот Андрей и адрес указал, и в гости позвал», — рассказывает Денис.

Дети не только задавали вопросы, но и пожелали, чтобы после победы все вернулись к своим родным.

После встречи военнослужащий поделился: «Когда читаешь письма на фронте, это греет душу и очень приятно слышать и понимать, что есть такие замечательные дети. После общения с детьми в душе откладывается что-то позитивное».

Все бойцы при встрече рассказывают, что больше всего на фронте ждут детских писем со словами поддержки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Павловском Посаде, где мы были, там неожиданно сказали командиры, которые пороха понюхали, о том, что очень трогают письма и помощь, которые приходят от ребят», — сказал глава региона.