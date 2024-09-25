Участник программы «Время героев» возглавил городскую думу Нижнего Новгорода

Соответствующее решение депутаты приняли на заседании думы в среду. Отмечается, что на прошедших выборах Чинцов победил по одномандатному округу № 30 в Советском районе. У него был большой отрыв от конкурентов.

Чинцов высказался о новом назначении. По его словам, это большая ответственность, но он продолжить работать на благо на благо Нижнего Новгорода и горожан.

По его словам, на новом месте работы ему пригодились знания и опыт, полученные в ходе обучения на программе «Время героев» и стажировки.

«Интересные спикеры, широкий спектр тем и огромный багаж знаний — это все было на программе «Время героев», — добавил Чинцов.

Ранее он строил карьеру военного. Так, с 2022 года Чинцов был начальником разведки — заместителем начальника штаба по разведке танковой армии. В его копилке множество медалей и орденов.

«Время героев» — это программа по обучению участников СВО. Она реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.