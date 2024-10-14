Участник из Подмосковья вошел в число призеров окружного хакатона

В Санкт-Петербурге завершился Северо-Западный окружной хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» , входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» . Хакатон проводится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». По итогам соревнования 18 команд-победителей разделили призовой фонд в 3 600 000 рублей, сообщает пресс-служба организаторов.

На хакатоне участники искали решения шести кейсов: создавали интеллектуальный пульт составителя, занимались преобразованием каталога товаров, писали код для обнаружения воздушных объектов с помощью анализа видеоинформации, определяли дефекты на ноутбуках, автоматизировали проверки требований в сертифицируемом контуре, разрабатывали QnA чат-бота на основе базы знаний. Призовой фонд каждого кейса в Санкт-Петербурге составил 600 000 рублей. За первое место участники получат 300 000 рублей, за второе 200 000 рублей и за третье место 100 000 рублей. Общий призовой фонд хакатона– 3 600 000 рублей.

На подведении итогов хакатона присутствовали очные участники, организаторы, кейсодержатели. Торжественная церемония награждения проходила на площадке Университета ИТМО. Декан факультета технологий искусственного интеллекта университета ИТМО Семён Краёв поздравил участников с завершением окружного хакатона.

Участвовали в соревновании начинающие и профессиональные ИТ-специалисты старше 14 лет со всей России. На окружной хакатон зарегистрировалось почти 900 участников. Из них 557 человек — это новички. 26 команд принимали участие очно, остальные — онлайн. Самому опытному и к тому же постоянному участнику хакатонов «Цифрового прорыва» Михаилу Ларину из Новосибирской области 78 лет, самому юному программисту хакатона Тихону Смирнягину из Санкт-Петербурга — 14 лет.

«В эти дни мы стали свидетелями настоящего цифрового взрыва, инновационных идей и уникальных цифровых решений. До финальных защит дошли 122 команды — это 75% от количества команд на старте: мы гордимся таким результатом и нашими участниками! Спасибо нашим партнерам за представленные кейсы, Университету ИТМО за площадку для хакатона и активное сотрудничество. Уверена, что решения участников найдут своё применение на практике и откроют новые горизонты для цифрового будущего!» — сказала во время церемонии награждения руководитель отдела цифровых проектов АНО «Россия — страна возможностей» Дарья Микаелян.

В кейсе Корпоративного университета РЖД «Разработка QnA чат-бота на основе базы знаний» окружного хакатона «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» президентской платформы «Россия — страна возможностей» второе место заняла команда «[RASCAR] banana overfit capybaras» и участник из Московской области — Максим Машталер.

Для участников хакатона прошла образовательная программа: руководитель проекта Координационного центра Правительства РФ и эксперт клуба «Эльбрус» Егор Орел прочитал лекцию «Как превратить хакатон в карьерный лифт», ИT-консультант, трекер и методолог хакатонов по ИИ Иван Морщагин выступил с темой «Победи в хакатоне благодаря своему характеру». Генеральный информационный партнер проекта — ТАСС.

В 2024 году в рамках проекта пройдут восемь окружных хакатонов — это гибридные соревнования с главными площадками во всех федеральных округах. Окружные хакатоны уже прошли в Сочи, Москве, Челябинске, Владивостоке, Грозном и Омске. 29 сентября завершился Всероссийский хакатон в Московской области. До 18 октября открыта регистрация на сайте проекта на окружной хакатон в Приволжском федеральном округе, который пройдет с 25 по 27 октября в Нижнем Новгороде, а также до 4 ноября открыта регистрация на Международный хакатон.

Каждый участник проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, оценку и обратную связь по разработанным решениям, а также возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнеров. Основные цели проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» — создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта, повышение уровня обеспечения российского рынка технологий ИИ квалифицированными кадрами, а также формирование и развитие ИИ-сообщества, популяризация, разработка и развитие продуктов с использованием искусственного интеллекта.

Организатором проекта является Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса выступает АНО «Россия — страна возможностей».

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