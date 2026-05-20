Участник банды, убившей 16 человек в Екатеринбурге, скрывался под именем писателя

Участник банды, убившей 16 человек в Екатеринбурге, Семен Ермолинский скрывался под именем писателя Андрея Миллера. Он умер в Минске от последствий ковида. Уголовное преследование прекращено в связи со смертью, сообщает kp.ru .

Банда действовала в Екатеринбурге около 15 лет назад. Ее участники грабили и убивали прохожих. Всего следствие установило 16 жертв. Большинство фигурантов задержали, однако Ермолинский сумел скрыться. Его объявили в международный розыск, а за информацию о нем назначили награду в 1 млн рублей.

По данным следствия, после побега он перебрался в Беларусь, жил в Минске по поддельным документам на имя Андрея Миллера и публиковал фантастику. Под этим псевдонимом он сотрудничал с журналом DARKER и выпустил десятки рассказов.

Мать Ермолинского Валентина сообщила, что сын умер от осложнений после ковида.

«Официальная причина смерти — сердечная недостаточность. Но патологоанатом установил, что у Семена уже легких почти не осталось», — рассказала она.

Личность подтвердили с помощью ДНК-экспертизы. В квартире нашли и поддельные документы, и настоящий паспорт.

Писатель Сергей Лукьяненко оценил тексты Миллера критически.

«Я не назвал бы эти тексты талантливыми. Это похоже именно на тексты убийцы или человека с психопатическими отклонениями», — заявил он.

Старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что уголовное преследование прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам — в связи со смертью обвиняемого.

