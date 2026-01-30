Участковые полиции Серпухова отчитались перед жителями о работе за год

В Серпухове 29 января прошел единый день отчетов участковых уполномоченных полиции, где сотрудники доложили о результатах работы и ответили на вопросы жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Доме культуры «Дружба» на площади Ленина 29 января состоялась встреча жителей Серпухова с участковыми уполномоченными полиции. На мероприятии присутствовали руководящий состав полиции, участковые из пяти территориальных пунктов и местные жители.

Сотрудники полиции, отвечающие за микрорайоны «Красный текстильщик», «Октябрьский», «Московское шоссе», «Ивановские дворики» и «Заборье», представили отчеты о состоянии оперативной обстановки, результатах предупреждения и раскрытия правонарушений на своих участках. После докладов полицейские ответили на вопросы граждан.

Особое внимание уделили теме борьбы с мошенничеством. Полицейские рассказали о современных схемах дистанционного обмана, особенно в отношении пожилых людей, и дали рекомендации по предотвращению подобных преступлений.

Жители отметили важность открытого диалога с участковыми и выразили пожелание проводить такие встречи регулярно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал регулярно проводить разъяснительные встречи с жителями Подмосковья. Он отметил, что нужно находить общий язык.

«Я очень надеюсь, что все совещания, встречи по ключевым вопросам вы проводите и нет недосказанности и вопросов, почему, что и для чего мы делаем то или иное преобразование, трансформацию», — сказал Воробьев.