Участковые Голицынского отдела полиции отчитаются перед жителями 16 января

Отчет участковых уполномоченных Голицынского отдела полиции пройдет 16 января в КДЦ «Октябрь» в Голицыно, где жители смогут задать вопросы и внести предложения по вопросам безопасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В пятницу, 16 января, в 18:00 в Культурно-досуговом центре «Октябрь» по адресу: Голицыно, Пролетарский проспект, д. 27, состоится отчет участковых уполномоченных Голицынского отдела полиции.

Жители Одинцовского округа смогут задать вопросы, касающиеся работы органов внутренних дел, а также предложить меры по охране общественного порядка, предупреждению и пресечению правонарушений.

В 2025 году в округе открылись два новых участковых пункта полиции по адресам: Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 13 и ул. Клубничное поле, д. 1, помещение 11. Еще один пункт на улице Торговая в поселке Заречье планируется сдать в эксплуатацию в первом квартале 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.