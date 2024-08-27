Учащимся Подмосковья нужно заново активировать льготу на проезд

В преддверии 1 сентября Минтранс Подмосковья напоминает школьникам и студентам Московской области, оплачивающим проезд в общественном транспорте банковской картой «Мир» со скидкой ученической «Стрелки», заново активировать действие льготы на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Все учащиеся Подмосковья могут оплачивать свои поездки по банковским картам платежной системы „Мир“, используя при этом льготы ученической „Стрелки“. Для этого им необходимо успеть до начала нового учебного года заново активировать свою льготу на региональном портале госуслуг. Отмечу, всего с начала запуска проекта более 558 тысяч поездок были оплачены с помощью банковской карты со льготой, из них свыше 326 тысяч поездок зафиксировали с начала года. Больше всего таким способом оплаты за это время пользовались в Балашихе — порядка 21,6 тысяч поездок», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Если у ребенка нет банковской карты «Мир», то ее можно оформить в любом банке самостоятельно подросткам, достигшим 14-летнего возраста, или взрослым для детей в возрасте от 7-ти лет.

Баланс ученической карты «Стрелка» можно перенести на банковскую карту через личный кабинет на сайте: strelkacard.ru, а также можно вернуть карту и получить залоговую стоимость в размере 80 рублей, при условии, что карта не повреждена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.