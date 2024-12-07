Учащимся кадетского класса рассказали о правилах переработки отходов

Региональный оператор Ногинского кластера провел экоурок в школе имени Генерал-лейтенанта Д. А. Наливалкина на территории городского округа Балашиха. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На занятии из образовательного цикла «Береги природу, сортируй отходы» ребята узнали о современных способах сбора и переработки отходов, а также о правильной организации и использовании контейнерных площадок.

Отдельно остановились на важности формирования полезных экопривычек. Тема разумного и осмысленного потребления вызвала особый интерес у подростков.

Традиционно все новые знания школьники закрепили в игре «Сортировка». Как отмечают организаторы просветительских мероприятий, такая интерактивная форма уроков не только позволяет донести до обучающихся важную информацию, но и привлечь их к осознанному потреблению ресурсов.

Экоуроки от регоператора Ногинского кластера помогают школьникам всегда оставаться в экоповестке, а главное — процесс раздельного сбора отходов постепенно становится для них простым и привычный добрым делом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.