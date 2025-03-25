Учащихся Подмосковья пригласили поучаствовать в медиашколе «Без срока давности»

До 30 марта открыт прием заявок для участия во всероссийской онлайн-школе «Медиаволонтеры проекта „Без срока давности“ (Медиашкола 6.0). Присоединиться к ней могут учащиеся, педагоги и команды школьных СМИ образовательных организаций региона, принимающие участие в проекте „Без срока давности“. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Основная задача Медиашколы заключается в формировании умений и навыков работы с материалами гражданско-патриотической направленности, а также в популяризации проекта «Без срока давности», направленного на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Курс онлайн-школы состоит из двух образовательных сессий, каждая из которых включает комплекс лекций, вебинаров и творческих заданий. Все информационные и учебные материалы будут транслироваться и публиковаться на официальной странице Медиашколы в социальной сети «ВКонтакте».

Отправить заявку на участие и зарегистрироваться можно также на странице Медиашколы 6.0.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.