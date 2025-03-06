Учащихся Подмосковья приглашают на открытый квиз-турнир «80 лет Победы»

Соревнования для школьников и студентов проводят: ассоциация руководителей служб информационной безопасности, Всероссийское общественное движение наставников детей и молодежи «Наставники России», фонд «Правопорядок-Щит» при активной поддержке международной академии связи, координационного центра.

Онлайн-турнир пройдет с 8:00 19 апреля до 8:00 20 апреля по ссылке, отправленной за день до турнира. Результаты объявят 24 апреля.

Участники турнира — школьники и студенты от 14 до 23 лет. Команды от 1 до 5 человек. Количество команд от одной образовательной организации не ограничено.

Во время турнира участники смогут познакомиться с историческими секретными данными, с новыми способами поиска информации и решения задач, с шифрами и способами их применения и многим другим. Игровая платформа будет доступна 24 часа всем участникам. Команда сама решает, когда приступить к выполнению заданий и уйти на перерыв. Для подготовленной команды решение заданий занимает 4-5 часов.

Призеры турнира награждаются дипломами. Победители в каждой номинации награждаются дипломами и кубками. Педагогам, подготовившим победителей и призеров, вручаются благодарственные дипломы. Все остальные участники турнира получают «сертификат участника».

Регистрация доступна до 12:00 18 апреля по ссылке: https://aciso.timepad.ru/event/3215669/#register.

Более подробно ознакомиться с информацией можно на сайте квиз-турнир.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.