Учащихся из сел РФ приглашают поучаствовать в проекте «Школьный агростартап»

Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи» в 2024 году проводит всероссийский проект «Школьный агростартап». К участию приглашают школьников от 14 до 18 лет, сообщает Российский союз сельской молодежи.

Целью проекта является популяризация фермерства через выявление и поддержку талантливой молодежи, а также ее вовлечение в процесс разработки и реализации бизнес-проектов, направленных на создание и развитие сельскохозяйственного производства, поддержку сельских территорий.

Проект предусматривает реализацию учащегося онлайн-курса по основам предпринимательства и проведение конкурса среди школьных команд общеобразовательных учреждений со всех регионов РФ в возрасте от 14 до 18 лет.

Конкурс проводится в 4 этапа:

этап (до 31 мая 2024 года) - прием заявок через сайт РССМ;

этап (до 30 сентября 2024 года) - региональный этап и проведение курса на платформе дистанционного обучения РССМ;