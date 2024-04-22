Учащихся из сел РФ приглашают поучаствовать в проекте «Школьный агростартап»
Фото - © Сайт организаторов проекта
Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи» в 2024 году проводит всероссийский проект «Школьный агростартап». К участию приглашают школьников от 14 до 18 лет, сообщает Российский союз сельской молодежи.
Целью проекта является популяризация фермерства через выявление и поддержку талантливой молодежи, а также ее вовлечение в процесс разработки и реализации бизнес-проектов, направленных на создание и развитие сельскохозяйственного производства, поддержку сельских территорий.
Проект предусматривает реализацию учащегося онлайн-курса по основам предпринимательства и проведение конкурса среди школьных команд общеобразовательных учреждений со всех регионов РФ в возрасте от 14 до 18 лет.
Конкурс проводится в 4 этапа:
- этап (до 31 мая 2024 года) - прием заявок через сайт РССМ;
- этап (до 30 сентября 2024 года) - региональный этап и проведение курса на платформе дистанционного обучения РССМ;
- этап (до 31 октября 2024 года) - заочный отбор участников финала;
- этап (до 30 ноября 2024 года) - очный финал, который пройдёт в одном из субъектов РФ.