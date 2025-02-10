Учащиеся Талдомского округа в школе провели радиопередачу посвященную Дню науки

8 февраля — особый день для всей страны: День российской науки, учрежденный указом Президента Российской Федерации в 1999 году. Его празднуют все, кто связал свою жизнь с научной и исследовательской деятельностью — академики, ученые, профессора и студенты. История праздника уходит корнями в эпоху Петра I — по его велению 8 февраля 1724 года был издан указ о развитии науки в российском государстве, благодаря чему появилась первая Академия наук и художеств (ныне Российская академия наук). С момента основания Российской академии наук ученые нашей страны оказали огромное влияние на историю человечества. Во всем мире известны Михаил Ломоносов и Иван Павлов, Дмитрий Менделеев и Константин Циолковский, Петр Капица и Лев Ландау, Игорь Курчатов и Сергей Королев, Андрей Сахаров и другие. Благодаря работе многих поколений русских исследователей созданы уникальные изобретения, сделаны выдающиеся открытия в самых разных областях — от химии и физики до медицины, астрономии и космологии.

В преддверии праздника учащиеся 8 А класса Комков Артем и Уголков Матвей провели радиопередачу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.