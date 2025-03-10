Учащиеся школы № 3 Фрязина навестили ветерана ВОВ Антонину Табурянскую

В рамках акции «80 добрых дел до Дня Победы» учащиеся 6Г класса МБОО СОШ № 3 округа Фрязино навестили удивительную женщину, жительницу города — Табурянскую Антонину Стефановну. Ребята пришли поздравить ее с наступающим международным женским днем, пожелать крепкого здоровья и выразить свою благодарность за ее жизненный путь. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Антонина Стефановна встретила гостей с теплотой и радушием. Она поделилась с ребятами воспоминаниями о своей жизни, пожелала им успехов в учебе и напомнила, как важно ценить мирное время.

Антонина Стефановна — жена офицера Табурянского Алексея Аресьевича, участника Великой Отечественной войны, который принимал участие в освобождении Чехословакии. Ее судьба тесно связана с историей нашей страны, и ее рассказы — это живая память о тех героических годах.

После войны Антонина Стефановна много лет проработала на Щелковском химзаводе, а сейчас, в свои 94 года, она окружена заботой дочери, внучек и правнучек, которые часто навещают ее. Несмотря на возраст, она сохраняет бодрость духа и находит радость в творчестве.

Ребята с восхищением рассматривали картины, украшающие стены ее дома. «Вы сами все это вышивали?» — спросили они. «Конечно, — ответила Антонина Стефановна. — И сейчас вышиваю. Что мне в 94 года еще делать? Выходить на улицу уже не могу, сил нет. Вот и занимаю себя творческой работой». Ее дом — настоящая картинная галерея, каждая работа — это частичка ее души и таланта.

Эта встреча оставила у ребят глубокие впечатления. Они увидели, как важно сохранять связь между поколениями, помнить о подвигах наших предков и ценить каждую минуту жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.