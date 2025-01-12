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Учащиеся школы № 2 им. Дагаева приняли участие в спортивных мероприятиях

Активно и музыкально начали свой день учащиеся школы № 2 им. Дагаева вместе с учителями и родителями в городском парке. Анимационные программы «Спортивный парк» и «Ярко в парках» создали отличное настроение для всех участников, сообщила пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский.

Активисты Движения Первых не остались в стороне и вместе со своими младшими друзьями участвовали в разных конкурсах. Перетягивали канаты, бегали, прыгали…

«Сегодня в Международный день „Спасибо“ хочется выразить слова благодарности организаторам программ нашего любимого парка Лосино-Петровский! Приходите в парки! Проводите время с пользой для души и тела!» — сказали организаторы мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.