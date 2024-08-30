Учащиеся школьного лесничества в Клину готовятся к областному слету

Учащиеся школьного лесничества Новощаповской школы в Клину активно готовятся к XI областному слету школьных лесничеств. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Пушкино съедутся 19 команд со всего Подмосковья. В течение четырех дней они будут разрабатывать и презентовать свои проекты в конкурсе «Юные лесоводы».

За каждой командой слета закрепляется участок с определенными характеристиками. Юным лесничим предстоит подготовить проект «Мой лес в 2050 году». Используя при этом такие приборы лесников, как высотомер, буссоль, мерная вилка.

Навыки работы с этими предметами клинчане оттачивают вместе с опытными специалистами Клинского филиала. На занятии ребята также учились определять таксационные показатели насаждений.

В Клину действуют 12 школьных лесничеств. Это общественное эколого-образовательное объединение школьников, педагогов и специалистов лесного хозяйства. Его цель — воспитание у учащихся бережного, экологически обоснованного отношения к природе, расширение и углубление знаний в области лесоведения, экологии и биологии.

Защищать честь г. о. Клин на область ребята из Новощаповского лесничества поедут после победы на муниципальном слете. Он прошел в округе весной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.