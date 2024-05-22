Учащиеся школьного лесничества стали лауреатами форума одаренных детей в Клину

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Учащиеся Новощаповского школьного лесничества средней общеобразовательной школы «Имена Победы» впервые приняли участие в форуме «Одаренные дети-2024», организованном управлением образования городского округа Клин под эгидой администрации и главы горокруга, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Это мероприятие — праздник признания талантливых ребят городского округа Клин, за плечами которых победы в конкурсах, олимпиадах, спортивных и творческих соревнованиях, выступления на научных конференциях.

Команда школьного лесничества участвовала в номинации «Сила в единстве» и отмечена дипломом лауреата форума.

Юные лесоводы представили свою деятельность за период, охватывающий почти год — с мая 2023 года по апрель 2024 года. Они участвовали в лесовосстановительных работах, одержали победу в конкурсе «Подрост», муниципальном конкурсе лесничеств, занимались школьным лесным питомником, создавали видеоролики, посвященные противопожарной пропаганде. Новощаповской команде помогают познавать жизнь леса опытные работники лесного хозяйства — сотрудники Клинского лесничества, а также наставник — учитель географии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.