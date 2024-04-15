Учащиеся Серпуховского колледжа стали лауреатами городского фотоконкурса

На протяжении многих лет студенты первого корпуса Серпуховского колледжа активно принимают участие в городском фотоконкурсе «Профессии города глазами молодежи», который проходит в рамках празднования дня труда в Московской области. В этом году ряды участников пополнили и студенты второго корпуса. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Особо хочется отметить студента специальности «Информационные системы и программирование» Вячеслава Кандаурова, чья работа заслужила высокую оценку. На фото была изображена его мама, сотрудник местного заповедника. Вячеслав стал победителем конкурса и занял 1 место.

Всего 12 студентов представили свои фотоработы, на которых были родители, друзья и просто обычные люди разных специальностей. Награждение победителей прошло в городе Серпухов. Некоторые фотоработы были отмечены специальными призами: Серпуховским местным отделением всероссийской политической партии «Единая Россия» Московской области была отмечена работа студента Арсения Фадеева, обучающегося по специальности «Право и организация социального обеспечения».

Среди победителей были и студенты других специальностей: Анастасия Богомолова и Влад Назаров, обучающиеся по специальности «Мастер по обработке цифровой информации» и Антон Гордеев, обучающийся первого курса программы «Профессионалитет» специальности «Технология машиностроения».

Все победители получили памятные подарки и дипломы.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.