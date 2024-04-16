Учащиеся Серпухова соревновались в установке пропеллеров на беспилотнике

Перед зрителями выступили с приветственным словом директор школы Виктор Горшков, депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова и руководитель православного военно-патриотического клуба имени князя Владимира Храброго Григорий Устюжанин.

В соревновании приняли участие команда кружка авиамоделирования «Точка роста» при Дашковской школе и команда кадет школы авиамоделирования «Витязи». Ребята приняли участие в таких этапах соревнования, как «Пропеллера» (тренировка быстрой и правильной установки пропеллеров на дроне в стрессовом состоянии, а также, тренировка вестибулярного аппарата), «Полеты на тиневупах» (игрок должен сделать 10 приседаний, при этом вращаясь вокруг себя по часовой стрелке на тиневупе), «Гонки FPV-Дронов» (Две команды — школьников и кадет — по два участника в команде, проходят трассу из 10 кругов).

После прохождения командами всех этапов и подведения итогов жюри ребят поздравил представитель Серпуховского отделения мотоклуба «Ночные волки» Сергей Волков и наградил 5 лучших спортсменов сертификатами на прогулку на квадроцикле в парке «Дракино».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.