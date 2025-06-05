Учащиеся Подмосковья вошли топ-3 лучших на фестивале русского языка и литературы

Учащиеся Балашихинского лицея достойно представили Московскую область на XXIII Всероссийском молодежном образовательном фестивале «Язык. Культура. Творчество», который прошел в Санкт-Петербурге. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня рождения А. С. Пушкина и Дня русского языка, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Фестиваль собрал участников из разных регионов России, включая Московскую, Ростовскую, Свердловскую, Оренбургскую области, Красноярский и Пермский края. В состав подмосковной команды вошли десятиклассники: Александр Гуров, Екатерина Дягилева, Анна Китаева, Руслан Курамшин, Михаил Мироненко, Дарья Хорошева, Александра Зуева, Дарина Рогожина, Алина Черепанова и Елизавета Татищева.

В течение пяти дней команды соревновались в различных конкурсах: представляли «Визитную карточку» региона и своего образовательного учреждения, участвовали в смотре чтецов, посвященном дню рождения А. С. Пушкина, филологической олимпиаде, написании эссе и защите проектов, а также в конкурсе инсценированной сказки к 220-летию со дня рождения Г. Х. Андерсена.

Культурная программа фестиваля включала посещение Пискаревского мемориала, музея Г. Р. Державина, Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского, Екатерининского дворца с Янтарной комнатой, Пушкинского лицея и Петергофа. Участники также встречались с известными учеными и преподавателями вузов, а для руководителей команд провели семинар по актуальным вопросам филологического образования.

«Очень насыщенная программа: и экскурсионная, и конкурсная. Большое всем спасибо! Хочется вернуться снова. Отдельная благодарность директору лицея за организацию поездки и веру в ребят — он дал им возможность проявить себя на таком высоком уровне», — поделилась впечатлениями Алла Наследникова, родитель, сопровождавший группу.

По итогам фестиваля команда лицея заняла призовые места в конкурсе «Визитная карточка», олимпиаде по русскому языку, конкурсе инсценированной сказки и в эссе «Кто такой защитник Отечества?». Ученицы Анна Китаева и Екатерина Дягилева были отмечены за актерское мастерство.

Особого признания удостоился проект «Литературное наследие Н. Ф. Дмитриева» Дарины Рогожиной и Александры Зуевой под руководством учителя русского языка и литературы Елены Мухиной, получивший Гран-при за оригинальность и глубину исследования.

«Мы проанализировали биографию и творческий путь поэта, собрали информацию о его жизни и произведениях, изучили критические отзывы. Итогом работы стал буклет, который знакомит читателей с личностью Дмитриева и его вкладом в литературу», — рассказала Александра Зуева.

В общекомандном зачете лицеисты заняли 3-е место.

Также подмосковные участники отметили высокий уровень организации и актуальность. Они выразили благодарность руководству лицея за возможность принять участие, подчеркнув, что такие события способствуют расширению кругозора, раскрытию талантов и развитию навыков. Многие высказали пожелание, чтобы подобные мероприятия проводились чаще.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.