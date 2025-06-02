Учащиеся Подмосковья стали участниками Всероссийского выпускного «Орлят России»

С 29 мая по 2 июня в Москве проходил первый всероссийский выпускной участников программы «Орлята России». В событии приняли участие 500 учащихся 4-х классов из 19 регионов страны, их педагоги, старшеклассники-наставники и родители. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Юные участники присоединились к фестивалю «Движения Первых», который традиционно проходит 1 июня — в День защиты детей — на территории ВДНХ. Школьники прошли посвящение в активисты «Движения Первых».

Дети участвовали в мастер-классах, интерактивных играх. Участники познакомились с возможностями, которые открывает «Движение Первых» и его партнеры для молодых людей.

Московскую область на церемонии на ВДНХ представляли 112 участников программы «Орлята России». Кураторами делегаций выступили советники директоров по воспитанию, муниципальные координаторы и педагоги региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.