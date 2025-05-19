Учащиеся Подмосковья стали победителями спортивных игр по баскетболу

В детском центре «Смена» г. Анапа проходит Всероссийский этап спортивных игр школьных спортивных клубов. Юношеская команда школы №32 городского округа Мытищи заняла 1-е место в соревнованиях по баскетболу 3х3, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие объединило более 700 обучающихся. Для них организованы тренировки, соревнования, мастер-классы и встречи с известными спортсменами. Одним из первых гостей стал российский борец, олимпийский чемпион по вольной борьбе Вадим Богиев.

В ведомстве отметили, что игры направлены на укрепление здоровья подрастающего поколения, привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, а также пропаганду здорового образа жизни и гражданского воспитания. В рамках мероприятий также проходят культурно-досуговые активности, направленные на расширение кругозора участников и укрепление дружеских связей между детьми из разных регионов.

По итогам всех соревнований победители и призеры будут награждены медалями, кубками и ценными призами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.